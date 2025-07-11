Konya'da Haziran Ayında 815 Trafik Kazası: 7 Ölü, 1318 Yaralı

Konya'da Haziran Ayında 815 Trafik Kazası: 7 Ölü, 1318 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, Konya'da haziran ayında 815 ölümlü ve yaralamalı, 767 maddi hasarlı trafik kazası gerçekleşti. Kazalarda 7 kişi yaşamını yitirirken, 1318 kişi yaralandı.

Konya'da polis sorumluluk bölgesinde geçtiğimiz haziran ayında 815 ölümlü ve yaralamalı, 767 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, bin 318 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından haziran ayı trafik istatistik bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde haziran ayında toplam bin 582 kaza meydana gelirken, bunlardan 815'i ölümlü-yaralamalı, 767'si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, bin 318 kişi yaralandı.

Yılın ilk 6 ayında ise Konya'da polis sorumluluk bölgesinde 4 bin 127 ölümlü-yaralamalı, 4 bin 817 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 161 kişi de yaralandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı

LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı, başarısının sırrını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.