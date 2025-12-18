Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BEE 818 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla atıp refüjde durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden yaralı olarak çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA