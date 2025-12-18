Haberler

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak refüjde durdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BEE 818 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla atıp refüjde durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden yaralı olarak çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
title