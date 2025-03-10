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Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki F.T. göğsünden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Akşemşettin Mahallesi'nde bulunan Anadolu Parkı yakınlarında F.T. (17) ile aralarında husumet olduğu belirtilen bir genç arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile genç, F.T.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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