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Konya'da Garajda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Konya'da Garajda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin garajında çıkan yangın sonucu maddi zarar oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin garaj kısmında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi Yunak Yaylasında S.G.'ye ait evin garaj bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sahibi ve çevrede bulunan komşuların müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri yanmakta olan garajın çatı kısmına müdahale ederek söndürdü. Yangında garaj içerisinde bulunan bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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