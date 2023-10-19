Konya'da galeri önünde kavga çıktı, baba ve oğul saldırıya uğradı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir galeri önünde çekim yapan genç bir kişi ile galeride çalışan bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın ardından galeri çalışanı ve yakınları, genç kişi ve babasına saldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde babasına ait galerinin önünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken Furkan Keser, (14) aynı caddedeki galeride çalışan F.Ö. (22) 'Ne bakıyorsun' diye laf atınca kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından F.Ö., beraberindeki yakınlarıyla birlikte gelip Furkan Keser ve babası Ali Keser'e (43) sopa ve muştayla saldırdı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Seydişehir ilçesinde oturan Furkan Keser, 11 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Seyit Harun Bulvarı'nda babası Ali Keser'e ait galerinin önünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, marketten ekmek alıp dönen aynı caddedeki galeride çalışan F.Ö. iddiaya göre 'Ne bakıyorsun' diyerek laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada iş yerinden çıkan Furkan Keser'in babası Ali Keser, F.Ö.'ye saldırdı. F.Ö.'nün iş yerindeki arkadaşları ve yakınları da olayı haber alıp gelerek kavgaya dahil oldu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Kısa süre sonra F.Ö., beraberinde arkadaşı ve yakınlarıyla geri gelip, baba ve oğluna, sopa ve muştayla saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonra erdi.

BABA VE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Baba ve oğul, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Aldıkları darbelerle başından, yüz, kol ve bacaklarından yaralanan Ali Keser ile oğlu Furkan'a 'basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandıkları' belirtilen rapor verildi. Tedavilerinin ardından taburcu olan Ali Keser ve oğlu Furkan, polis merkezine gidip, şikayette bulundu.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga sırasında F.Ö.'nün Furkan Keser'e tokat attığı ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı, bu sırada Ali Keser'in de koşarak gelip F.Ö.'ye saldırdığı yer alıyor. Kavgaya F.Ö.'nün arkadaşı ve yakınlarının da karışması üzerine de çevredekiler müdahale edip, ayırıyor. Daha sonra F.Ö.'nün beraberindekilerle gelip, baba oğula saldırıyor.

'SOPA VE MUŞTAYLA VURUYORLARDI'

Ali Keser, polisteki ifadesinde, "Saat 19.30 sıralarında iş yerimde oğlum Furkan Keser ile birlikte bulunduğumuzda oğlum dışarıdaydı. Ben de dışarıdan oğlumun 'baba, baba' diye bağırdığını duydum. İş yerimin önüne çıktığımda, ismini bilmediğim bir kişi, oğlum Furkan'ı tutuyordu. Ardından F.Ö. elindeki muştayla oğluma vurmaya başladı. Ben de ayırmaya gittiğimde F.Ö. elindeki muştayla bana da vurmaya başladı. Ardından başka bir otomobil galerisinden koşarak 10- 15 kişi ellerinde sopa ve bıçaklarla üzerimize gelmeye başladılar. Bana ellerindeki cisimlerle vurduklarında yere düştüm. Yerde de bana tekme, tokat, sopa ve muştayla vuruyorlardı. Can havliyle oğlum Furkan'ı alarak iş yerine girdik ve dükkanı kilitlemeye çalıştım" dedi.

Ali Keser, kavga sonrası da karşı tarafından kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Şikayetin ardından polis, F.Ö. ve olaya karışan diğer kişilerin ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.