Konya'da Fuhuş Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Fuhuş Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
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Seydişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, S.H. isimli bir kadının fuhuş yaptırdığı 3 kadın ve müşteri olan 1 erkek yakalandı. Operasyonda 32 bin 500 TL nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli, mağdur kadınları zorla fuhşa sürüklediği iddiasıyla tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince yürütülen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.H. isimli bir kadının, yanındaki kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Operasyon neticesinde, şüpheli şahsın ikametinde fuhuş yaptırdığı 3 kadın ve müşteri olduğu tespit edilen 1 erkek şahıs yakalandı. Evde yapılan aramada toplam 32 bin 500 TL nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi. Evdeki kadınların mağdur olduğu, şüphelinin ise bu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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