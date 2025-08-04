Konya'da Firari Suçlular Operasyonla Yakalandı

Konya'da Firari Suçlular Operasyonla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çeşitli suçlardan cezaevinden firar eden M.C. ve İ.Ç., saklandıkları sanayi dükkanında düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. İki firari, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

Konya'da çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan ve cezaevinden firar eden 2 şahıs, saklandıkları iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. ve İ.Ç.'nin Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tesisler Sokak'ta bulunan bir sanayi dükkanında saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin etrafını sararken, polisi fark eden firari şahıslar çatıya çıkarak başka bir iş yerine kaçtı. Bunun üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis, çevredeki 10 farklı iş yerini tek tek aradı. Kısa süren arama sonucunda M.C. ve İ.Ç.'nin saklandığı yer tespit edilerek her iki şahıs da yakalandı. Gözaltına alınan firariler, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri tamamlanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar, işlemlerinin ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.