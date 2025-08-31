Konya'da Evde Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Konya'da Evde Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
Beyşehir ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu evin çatısında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Beyşehir'in Yunus Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahiplerinin yazlık ev olarak kullandıkları ikametin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucu evin çatısında ve müştemilatında büyük çaplı maddi hasar oluştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
