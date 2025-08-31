Konya'da Evde Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Beyşehir'in Yunus Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahiplerinin yazlık ev olarak kullandıkları ikametin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucu evin çatısında ve müştemilatında büyük çaplı maddi hasar oluştu. - KONYA