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Konya'da Eşini Piknik Tüpüyle Öldüren Zanlı Tutuklandı

30 Kasım 2023 12:01 Son Güncelleme: 12:03 Abone Ol

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini piknik tüpüyle başına vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Zanlının İngilizce öğretmeni olduğu belirtildi.