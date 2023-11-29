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Konya'da Eşini Piknik Tüpüyle Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

29 Kasım 2023 09:43 Son Güncelleme: 09:44 Abone Ol

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö, eşinin başına piknik tüpüyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayşe Ö'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.