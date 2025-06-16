Konya'da Enişte-Kayınbirader Kavgası: 1 Ölü

Konya'da Enişte-Kayınbirader Kavgası: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde, enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan kavgada, enişte A.Y. kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı tüfekle vurdu. Ceyhun Bakır, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürürken kendisi de bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, enişte A.Y. eşine kuma getirme isteği üzerine kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanında getirdiği tüfek ile Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ceyhun Bakır burada yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor

Savaşta bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

Savaşta tehlikeli eşik aşıldı! İran, İsrail'i ilk kez bu silahla vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı

Çatışmalar bir ülkeye daha sıçradı! İsrail İHA vurdu, sirenler çaldı
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol

Tam 10 gol ve tarihi skor! Sacha Boey yıldızlaştı Bayern Münih acımadı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Kaçış başladı! İşte Netanyahu'nun uçağının iniş yaptığı ülke
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

Gazze değil İsrail! Bir gecede enkaza döndü
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.