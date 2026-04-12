Kontrolden çıkan araç ters yola girdi, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Konya'nın Karapınar ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Talha N. idaresindeki 80 KG 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, Devlet Hastanesi yönüne seyir halinde olan Şahabettin A. idaresindeki 42 BS 959 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazaya neden olan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana gelirken, 80 KG 740 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı