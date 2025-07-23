Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Yakalandı

Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da dedesinden kalma otomobille polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, lastiklerin patlaması sonucu yakalandı. Sürücüye 88 bin lira idari para cezası verildi.

Konya'da dedesinden kalma otomobil ile polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobilin lastiklerinin patlaması sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüye yaklaşık 88 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ramazanoğlu Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.İ., dedesinden kalma 42 K 1583 plakalı otomobil ile polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Drift atarak ters yönden ilerleyen K.İ., yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından lastiklerin patlaması sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde K.İ.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşılırken, toplamda yaklaşık 88 bin lira idari para cezası uygulandı. K.İ. 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti

52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Menajeri Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğini açıkladı

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Menajeri oynayacağı takımı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.