Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Yakalandı

Konya'da dedesinden kalma otomobil ile polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobilin lastiklerinin patlaması sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüye yaklaşık 88 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ramazanoğlu Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.İ., dedesinden kalma 42 K 1583 plakalı otomobil ile polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Drift atarak ters yönden ilerleyen K.İ., yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından lastiklerin patlaması sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde K.İ.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşılırken, toplamda yaklaşık 88 bin lira idari para cezası uygulandı. K.İ. 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil trafikten men edildi. - KONYA