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Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 3 Mısırlı Sağlık Kontrolünden Geçti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yetkililer, ilçede kaçak göçmenlere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: Sağlık kontrolünden gülerek çıktılar

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçeye kaçak yollarla giren Mısırlı 3 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yetkililer ilçede yapılan çalışmalarda onlarca düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve ilçede huzurun sağlanması noktasında ülkeye kaçak giriş yaparak ilçede bulunan kaçak göçmenlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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