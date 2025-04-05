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Konya'da Dünür Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti

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Konya'da iki dünür arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Osman Uyar, dünürü Mehmet Özbahar'ı vurduktan sonra, Özbahar'ın oğlu tarafından öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da dünür cinayeti: 2 ölü

KONYA - Konya'da dünür olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Tabancayla dünürünü öldüren şahıs ise ölen şahsın oğlu olduğu belirtilen şüpheli tarafından öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine 42 AOL 527 plakalı otomobille gelen Osman Uyar, içeride dünürü olduğu belirtilen Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Uyar tabancayla tartıştığı Mehmet Özbahar'ı vurup iş yerinden çıktı. Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar'ın oğlu A.M.Ö. da iş yerinden çıkan Osman Uyar'ı otomobilin içerisindeyken ateş ederek vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği Özbahar ve Uyar olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö. suç aleti tabanca ile polise teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'da Dünür Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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