Yalnız yaşayan yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Konya'da bir iş yerinin depo kısmında tüp patlaması sonucu çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin depo kısmında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde yangında depoda yalnız yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Ali Göçer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Göçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ali Göçer'i tanıyan vatandaşlar da ayaklarından rahatsız olduğunu belirterek, tek başına yaşadığını ve yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA