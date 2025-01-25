Konya'da çöken binanın ardından Bursa'daki o bina sosyal medyanın gündeminde

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde dört katlı bir bina çöktü. Çökme sırasında içeride olduğu belirlenen beş kişiden üçü sağ kurtarılırken, iki kişi hayatını kaybetti. 14 dairenin yer aldığı binanın çökme nedenine dair iddialar arasında kolon kesilmesi öne çıkıyor.

O KENTTEKİ BİNA GÜNDEME GELDİ

Konya'daki binanın iki kişiye mezar olmasının ardından sosyal medyanın gündemine Bursa'daki bir binanın görüntüleri girdi. Altından yol geçen binanın kolonlarının eksik olduğu belirtilirken; çok sayıda kullanıcı binaya yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.

Görüntü, "Ayakta duramayan binalarda insanlar yaşıyor" , "Hadi sorumlular gereğini yapmıyor da sen nasıl gönül rahatlığıyla orda yaşıyorsun kardeşim. Canının hiç mi kıymeti yok?" , "Bu binanın altından geçmek survivor maratonu gibi ama kimsenin umurunda değil" yorumlarına neden oldu.