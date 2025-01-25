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Konya'da Çöken Binadan İki Kişi Sağ Olarak Kurtarıldı

Konya'da Çöken Binadan İki Kişi Sağ Olarak Kurtarıldı
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Konya'da dört katlı binanın çökmesi sonucu yapılan kurtarma çalışmaları sırasında iki kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında hâlâ birkaç kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Konya'da çöken binanın enkazında iki kişi sağ olarak kurtarıldı.

Akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın enkazında beş kişinin kaldığının bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği sırada yapılan tespitlerde iki kişiye canlı ulaşıldı. Enkaz üzerindeki kurtarma ekipleri koridor oluşturarak enkazdan iki kişiyi sedyeyle çıkardı. Sağ olarak kurtarılan iki kişi daha sonra olay yerinde bekleyen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Enkaz altında tespit edilen bir kişinin çıkarılması için çalışmalar devam ederken, iki kişinin daha enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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