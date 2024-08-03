Konya'da Cezaevi Firarisi İki Kişiyi Öldürdü

Konya'nın Ilgın ilçesinde cezaevi firarisi bir kişi, eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü.

Olay, dün ilçeye bağlı İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıdan, eski kayınvalidesi Vesile Akgün (55) ve kayınbiraderi Erol Akgün (20) ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat Dağıdan yanında getirdiği silah ile Vesile Akgün ve Erol Akgün'ü vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ferhat Dağıdan'ın eski eşini de arayarak ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA