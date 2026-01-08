Haberler

Çalınan koyunlar jandarma tarafından bulundu

Çalınan koyunlar jandarma tarafından bulundu
Güncelleme:
Konya'nın Ilgın ilçesinde çalınan 48 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine iade edildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde çalınan 48 koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesi Mahmuthisar Mahallesi'nde 48 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu beyan eden bir kişi Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu. İhbar sonrası yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda 7 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 48 küçükbaş hayvan Mahmuthisar Mahallesi'ndeki sahibine jandarma ekipleri tarafından teslim edildi. - KONYA

