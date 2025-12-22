Karapınar'da buzlanan yolda motosiklet kazası: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Apak Mahallesi 128601. Sokak ile Ayırt Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden B.A. idaresindeki 42 BCK 970 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan minibüsü fark ederek fren yaptı. Yoldaki buzlanma sebebiyle savrulan motosiklette sürücü yere düşüp sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan B.A. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA