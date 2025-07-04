Konya'da Buğday Tarlasında Yangın: 15 Dekar Kül Oldu

Konya'da Buğday Tarlasında Yangın: 15 Dekar Kül Oldu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan yangında, yüksek gerilim hattına çarpan bir kuş nedeniyle 15 dekarlık buğday tarlası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan yangında 15 dekarlık buğday tarlası yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi İnoba mevkiinde bir buğday tarlasında başladı. İddiaya göre, tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına çarpan bir kuş nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi ise çevredeki çiftçiler traktörleri ve iş makineleriyle yaptı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak alevlerin çevredeki diğer tarlalara sıçramasını önledi ve söndürdü. Yangında bazı ağaçlar da zarar gördü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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