Haberler

Boşanma aşamasındaki kocasının ağır yaraladığı kadının tedavisi sürüyor

Boşanma aşamasındaki kocasının ağır yaraladığı kadının tedavisi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da boşanma aşamasındaki Yüksel S., kocası Ali Sarıkaya tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken intihar etti. Kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel S. (50), cadde üzerindeki evinden çıkararak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu. Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtığı sırada intihar etti.

Olayda ağır yaralanan Yüksel S.'nin Konya Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Yüksel S.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat: Ya şu kapıyı bir kapatın ya

Seçimden sonra duyduklarına dayanamadı: Ya şu kapıyı bir kapatın ya
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Ciple çarpıp kepengini kırdıkları döviz bürosundan 16 bin dolar çaldılar

Pes dedirten plan! Yüz binlerce lirayı saniyeler içinde çaldılar
Iğdır'da polis ile sürücü arasında darp iddiası: Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Polisle sürücüyü karşı karşıya getiren darp iddiası
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Hakan Safi'ye tepkiler çığ gibi! Herkes 'Neden?' diye soruyor

Milyonlarca taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi