Boşanma aşamasındaki kocasının ağır yaraladığı kadının tedavisi sürüyor

Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel S. (50), cadde üzerindeki evinden çıkararak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu. Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtığı sırada intihar etti.

Olayda ağır yaralanan Yüksel S.'nin Konya Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Yüksel S.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı