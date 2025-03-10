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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti

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Konya'nın Karatay ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman'ı tabancayla vurarak öldüren Yusuf Adıyaman, aynı silahla kendisini de öldürdü.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve giden şahıs, eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Konya'nın Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında Yusuf Adıyaman (37) boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman'ın (42) kaldığı eve gitti.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

İkili arasında çıkan tartışma sonrası Yusuf Adıyaman, yanındaki tabancayla önce eşini, sonra kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yusuf ve Havva Adıyaman'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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