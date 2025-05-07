Konya'da boş apartmanda yangın paniği

KONYA - Konya'da daha önceden boşaltılan bir apartmanda çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçrama ihtimalinden dolayı paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.