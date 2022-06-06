Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı - Haberler

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Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da boğazından ve göğsünden vurulan Afganlı ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla boğazından ve göğsünden vurulan Afganistan uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla boğazından ve göğsünden vurulan Afganistan uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.F., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından boğazından ve göğsünden vuruldu. Oturduğu evinin merdivenlerinde yaşanan olayın ardından ağır yaralanan M.F., olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın oturduğu binadaki ikamette bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralı şahsın, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

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