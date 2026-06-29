Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Konya'da bisikleti ile caddenin karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye istikametinden Marangozlar Sanayi istikametine seyreden 42 BCE 638 plakalı otomobil, bisikletle caddenin karşısına geçmeye çalışan M.T.'ye (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adama ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı