Haberler

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde bir otomobilin bisikletli 14 yaşındaki Mehmet Böbrekkaya'ya çarpması sonucu çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. (32) idaresindeki otomobil sokak üzerinde bisikletle giden Mehmet Böbrekkaya'ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Böbrekkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü F.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı