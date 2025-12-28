Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. (32) idaresindeki otomobil sokak üzerinde bisikletle giden Mehmet Böbrekkaya'ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Böbrekkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü F.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA