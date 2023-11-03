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Konya'da Bir Kişi Eşini Silahla Yaraladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından onu silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.