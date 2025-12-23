Haberler

Akşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve şüpheli gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu A.A. (26), H.S.'yi (21) sırtından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli A.A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

