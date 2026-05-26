Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya'nın Çumra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında şaka nedeniyle başladığı öne sürülen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 22 yaşındaki Hüseyin Özdemir bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Hüseyin Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı