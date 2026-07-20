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Konya'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı
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Konya Selçuklu'da iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.C., H.B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da 2 kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. ile Y.C. (17) henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Y.C., H.B.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı H.B., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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