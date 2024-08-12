Konya'da balkondan düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Derbent ilçesinde balkondan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi'nde ikamet eden T.K. (23), evlerinin balkonundan yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralı olarak bir araçla hastaneye nakledilmek üzere yola çıkarılan T.K., Beyşehir'den sevk edilen ambulansla yolda karşılanarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı T.K. hastanede tedavi altına alındı. - KONYA