Konya'da aralık ayında polis bölgesindeki bin 442 kazada 4 kişi öldü
Konya'da aralık ayında 1,442 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybederken, 886 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, bu kazalardan 609'u ölümlü veya yaralamalı kaza olarak kaydedildi.

Konya'da polis sorumluluk bölgesinde, aralık ayında bin 442 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Aralık Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aralık ayında toplam bin 442 kaza meydana gelirken, bunlardan 609'u ölümlü-yaralamalı, 833'ü maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi ise yaralandı.

Konya'da 2025 yılında ise, polis sorumluluk bölgesinde 9 bin 297 ölümlü-yaralamalı, 10 bin 111 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 108 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 846 kişi yaralandı. - KONYA

Haberler.com
