Haberler

Konya'da bir binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Konya'da bir binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir'de 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde İlçe merkezinde bulunan Alaylar 1 Mahallesi 152168. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y.'nin ailesi ile birlikte oturduğu evin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden aile tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, apartmanın diğer dairelerinde oturanlar ise tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslar da müdahale edilirken, durumu ağır olan 3 kişi ise ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da