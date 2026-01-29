Haberler

Konya'da dondurma deposunda amonyak gazı sızıntısı: 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Konya'da dondurma deposunda amonyak gazı sızıntısı: 1 işçi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesindeki dondurma deposunda amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da dondurma dolaplarının bulunduğu depoda amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı oldu. Gazdan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10644. Sokak üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dondurma dolaplarının bulunduğu depoda işçilerin çalıştığı sırada amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı meydana geldi. Gaz kokusu çevreyi sararken, sızan gazdan 1 işçi etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese, polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli önlemleri alarak müdahalede bulundu. Sızan gazdan etkilenen işçi ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Fabrikadaki amonyak tankı kapatılarak gaz itfaiye ekiplerince verilen hava ile tahliye edilirken, işlem sonrası ekipler tarafından gaz ölçümleri yapıldığı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor