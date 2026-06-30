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Hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçerek önce bir otomobile, ardından duvara çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Konya'da alt geçitte kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı şeride geçerek önce bir otomobile, ardından duvara çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu Şefikcan Caddesi Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 APJ 20 plakalı hafif ticari araç, henüz ismi belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun karşı şeridine geçerek, seyir halindeki bir otomobile çarptı, ardından ise beton duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 7 yaralı kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından kontrollü sağlanan trafik akışı, incelemelerin ardından araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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