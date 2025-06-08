Konya'da Alkol Kavgası Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Alkol Kavgası Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde alkol tüketen iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da alkol aldığı arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde alkol aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aksay (32), birlikte alkol aldığı arkadaşı M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanında bulunan bıçakla Hüseyin Aksay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aksay, kanlar içinde yere yığılırken arkadaşı M.K. olay yerinden aracıyla kaçtı. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi ise tedbir amaçlı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. M.K.'ya kaçması için yardım eden arkadaşı İ.B. ise polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken arkadaşı İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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