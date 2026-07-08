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Konya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
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Konya'nın Karatay ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Pelin Sokak üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. ile emlakçı Y.K. (46) arasında yaklaşık 500 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.E., yanındaki tabancayla Y.K.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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