Silahla ateş edip yangın çıkardı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, aile içi kavga ihbarı üzerine adrese gelen polisleri görünce ateş edip, evde yangın çıkardı. Olayda yaralanan olmazken, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aile içi kavga ihbarı üzerine Yeni Mahalle 138620 Sokakta bulunan 4 katlı apartmana gitti. Polislerin geldiğini gören Suriye uyruklu A.M. isimli şüpheli oturduğu 1. kat kapısından kurusıkı olduğu öğrenilen tabanca ve tüfekle açtı. Evin mutfak bölümünde de yangın çıkaran şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, etkisiz hale getirilen şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek adli işlem başlatıldı. Olay sonrası evde yapılan aramada kurusıkı tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. - KONYA