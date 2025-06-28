Konya'da anne ve ablasını bıçaklayan şahıs, kendini de yaraladı

Konya'da anne ve ablasını bıçaklayan şahıs, kendini de yaraladı
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Konya'da anne ve ablasını bıçaklayan şahıs, kendini de yaraladı
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Konya'nın Meram ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, annesini ve ablasını bıçaklayarak yaraladıktan sonra kendini de yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bir kişi, tartıştığı annesini ve ablasını bıçakla yaraladıktan sonra kendini de bıçaklayarak yaraladı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Konya'nın Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çekiç Sokak'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen H.Ö. ile annesi ve ablası arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken H.Ö. eline aldığı bıçakla annesi D.Ö.'yü omzundan, ablası A.Y.'yi ise sırtından bıçakla yaraladı.

ÖNCE ANNE VE ABLASINI SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

H.Ö. daha sonra bıçakla kendini göğsünden yaralayarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. -
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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