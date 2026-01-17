Haberler

Konya'daki aile faciasında isimler belli oldu

Güncelleme:
Konya'da bir aile içinde çıkan tartışmada 23 yaşındaki Nadir Türkmen, kız kardeşi Nisa Türkmen'i vurduktan sonra intihar etti. Olayda annesi İsmihan Türkmen ağır yaralandı. Yaralı kadının tedavisi sürüyor.

Konya'da 2 kişinin öldüğü 1 kadının ağır yaralandığı aile faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşayan 23 yaşındaki Nadir Türkmen, evde bulunan kız kardeşi Nisa Türkmen ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesi İsmihan Türkmen'i vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
