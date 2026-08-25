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Konya'da ağaçlık alanda yangın: 150 dekar kül oldu

Konya'da ağaçlık alanda yangın: 150 dekar kül oldu
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Konya’da ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yaklaşık 150 dekarlık alan kül oldu.

Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yaklaşık 150 dekarlık alan kül oldu.

Yangın, saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler büyük alana yayıldı. İtfaiye ekiplerince yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 150 dekarlık alanın kül olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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