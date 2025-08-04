Konya'da 82 Uyuşturucu Operasyonu: 79 Tutuklama

Konya'da 82 Uyuşturucu Operasyonu: 79 Tutuklama
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Konya'da narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik 15 gün içinde gerçekleştirdiği 82 operasyonda 79 şüpheliyi tutuklayarak büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konya'da Narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirdiği 82 ayrı operasyonda 79 şüpheli tutuklanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 82 ayrı operasyonda; 110 bin 634 adet sentetik ecza hap, 4 kilo 402,57 gram eroin, bin 116 adet captagon, 1 kilo 029,75 gram sentetik kannabinoid, 980,22 gram bonzai hammaddesi, 613 adet ecstasy, 111 kök Hint keneviri, 111 adet peçeteye emdirilmiş, toplamda 20 bin 917 kullanımlık sentetik kannabinoid, 108,8 gram metamfetamin, 7,8 gram esrar, 10 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 147 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 55'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında işlemler devam ederken, uyuşturucu madde suçlarından aranan 51 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi, 24'ü tutuklandı. Böylece toplamda 79 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, bazı şüphelilerin, evlerini uyuşturucu üretim merkezi haline getirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonlarda, evlerde uyuşturucu madde işlenmesine ve satışa hazır hale getirilmesine yönelik düzenekler kurulduğu görüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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