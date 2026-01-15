Haberler

Konya'da veteriner hekim evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 60 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan, evinde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 60 yaşındaki veteriner hekim, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 1. katında ikamet eden ve ilçede veteriner kliniği bulunan Çelebi Kaplan'dan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi. İddiaya göre, eve giren yakınları, Kaplan'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çelebi Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Çelebi Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
