Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Konya'nın Karatay ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı olmamakla birlikte maddi hasar oluştu.

Konya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Karakayış Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından kimse etkilenmezken, apartmanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

