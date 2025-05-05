Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 4 Yaralı

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Konya'nın bir mahallesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yaşanan doğal gaz patlamasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılara ilk müdahalelerin yapıldığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın nedenine dair araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

- Konya'da 4 katlı binanın 3. katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişi yaralandı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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