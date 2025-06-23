Konya'da 3 Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı

Konya'da 3 Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan şahıslar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, sabah saatlerinde Otogar Kavşağı Mevlana Caddesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kargo aracının çarptığı yaya M.A. yaralandı. M.A., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisindeki müdahale sonrasında hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi.

İkinci kaza, ilçe merkezinde Atatürk Caddesi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet devrilerek başka bir otomobile çarptı. Kazada motosikletten savrularak yaralanan K.O.Ç. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Üçüncü kaza ise Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Tır, kamyonet ve SUV tipi aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Lokantadaki vahşet kamerada! Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı

Gülizar'ın öldürülme anı ortaya çıktı! Çığlıkları kahrediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.