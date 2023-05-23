Konya'da 2 bin metre sahipsiz ağ ve elektroşok malzemeleri ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaçak balık avı yapılmasının önüne geçilmesine yönelik denetimlerde 2 bin metre sahipsiz misina ağı ile elektroşok malzemeleri ele geçirildi. Elektroşokla avlandığı tespit edilen 1 kişiye ise 66 bin 254 liralık idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan ve 3 ay sürecek olan su ürünleri av yasağı devam ederken, Beyşehir'de Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün koordinesinde ilçe müdürlüklerinde görevli personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Koruma ve kontrol ekipleri tarafından Beyşehir bölgesindeki tüm avlak sahaları, 11 adet karaya çıkış noktası, 13 balık restoranı, 2 su ürünleri işleme fabrikası ve 7 perakende satış noktası denetlendi. Yapılan kontrol ve denetimlerde göl sularına kaçak avlanmak amacıyla serildiği tespit edilen yaklaşık 2 bin metre sahipsiz misina ağı ile elektroşokla avlanmada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kaçak avlanmada kullanılan ağlar toplanırken, ağ gözlerine takılı olduğu belirlenen canlı balıkların tekrar göle bırakıldı. Elektroşokla avcılık yaptığı tespit edilen 1 kişiye 66 bin 254 liralık idari para cezası uygulandı. - KONYA