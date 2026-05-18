Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
Konya'da 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 bin 463 sentetik ecza, 315 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 01-15 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmalarda 24 bin 463 adet sentetik ecza, 315 kök kenevir, 140 gram kubar esrar, 95 adet ecstasy, 36 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 27 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı serbest bırakılırken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA